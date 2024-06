Boniek a Zielinski: «Dal Napoli all’Inter passo in avanti, può vincere la Champions League»

Boniek promuove la scelta di Piotr Zielinski di lasciare il Napoli per passare all’Inter campione d’Italia. L’ex leggenda polacca sottolinea la grandezza dei nerazzurri. Le sue parole su sport.fakt.

PASSO IN AVANTI − Zbigniew Boniek sull’apporto di Zielinski alla Polonia e sul passaggio all’Inter: «Questo potrebbe essere un problema per la nostra Nazionale, perché gli allenamenti non sostituiranno le partite e lui non ha giocato con regolarità nel Napoli. Fisicamente non avrà sicuramente l’aspetto che dovrebbe e nessun allenamento speciale potrà cambiare la situazione. Michał Probierz dovrà occuparsene in qualche modo. Cambio di squadra? Credo che se vai dal Napoli all’Inter sia un passo in avanti, non indietro».

SCELTA BUONA − Boniek non ha dubbi sul club campione d’Italia: «Piotrek si trova benissimo in Italia, si è trovato benissimo a Napoli. E ora arriva in una squadra che, in teoria, può lottare anche per vincere la Champions League. Una squadra piena di grandi giocatori, nella quale avrà sicuramente il suo tempo e il suo posto. Penso che la scelta sia decisamente buona».