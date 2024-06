Oaktree, delineata la strategia: in programma la nomina del nuovo CdA – TS

Oaktree è pronta a disegnare una nuova Inter: i nerazzurri saranno autonomi a partire dal prossimo 4 giugno al termine dell’assemblea dei soci. Nuovi ingressi in società, poi il via libera ai rinnovi scrive Tuttosport.

LUCE VERDE – La nuova proprietà, nonostante sia in attesa di un nuovo CdA e di un nuovo presidente, ha già dato la luce verde ad alcune situazioni come il rinnovo di Lautaro Martinez fino al giugno del 2029. Nel mentre comunque, si lavora per la gestione ordinaria in attesa di definire le posizioni di Oaktree. Il lavoro fatto con l’argentino – scrive Tuttosport – potrebbe ripetersi con Nicolò Barella, pronto a rinnova anche lui. Il via libera su Lautaro Martinez dimostra la volontà del fondo californiano di limare il monte ingaggi e allo stesso tempo blindare i nomi grossi. Queste operazioni inoltre, è la dimostrazione della forte fiducia dei manager di Oaktree nei confronti di Marotta e i suoi collaboratori.

Oaktree, si pensa a delineare la nuova stagione

PARTENZA – In attesa di definire le ultime questioni burocratiche, nella giornata di martedì 4 giugno ci sarà la vera partenza dell’Inter targata Oaktree. Nel consiglio di amministrazione oltre ai già noti Katherine Ralph e Alejandro Cano, potrebbero entrare anche Roberto Meduri e Carlo Ligori. Archiviata poi l’assemblea, il nuovo board nerazzurro scioglierà i nodi in vista della prossima stagione. Non solo rinnovi, ma anche la programmazione estiva, con la tournée in Cina che è stata messa in discussione subito dopo l’addio di Suning. Intanto in Viale della Liberazione si lavora: tutto però sarà definito dopo il 4 giugno.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport