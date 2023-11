Semplici: «Inter, risultati con gioco piacevole! Juventus diversa»

Juventus ed Inter si sfideranno domenica sera alle 20:45. Una sfida al vertice che, secondo Leonardo Semplici, può dare convinzione nel cammino per lo scudetto

PERCORSO – Questa l’analisi di Semplici a Sky Sport: «Juventus-Inter? Prepararla dopo una sosta ha delle difficoltà, alcuni calciatori rientrano giovedì o venerdì dopo viaggi lunghi che possono stancare. Preparare con sole due sedute è difficile. Sarà una grande partita, in cui tutte e due le squadre si giocano molto. Non sarà determinante, ma può dare convinzione in un cammino che è ancora lungo. L’Inter è la squadra che ha fatto un percorso di crescita con Inzaghi. La rosa è la migliore in Italia oggi, la finale dello scorso anno contro il Manchester City gli ha dato la convinzione che è mancata in campionato lo scorso anno. Stanno facendo risultati con un gioco piacevole. La Juventus sta facendo un percorso diverso, qualcuno nuovo e si deve adattare. Ma è una realtà abituata a stare ai massimi livelli, Allegri conosce bene il suo ambiente. Sarà una partita difficile, spero sia uno spot per il calcio italiano»