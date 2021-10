Sconcerti: «Serie A, questa può essere classifica finale: 3 avanti»

Mario Sconcerti ha parlato della classifica del campionato di Serie A che vede Napoli, Milan e Inter davanti alle altre squadre.

CLASSIFICA FINALE – Queste le parole su Calciomercato.com da parte di Mario Sconcerti sulla classifica finale del campionato di Serie A dopo le prime sette giornate. «Questa classifica può essere anche quella finale. Queste prime 7 partite ci hanno detto che le 7 sorelle non ci sono più. Tre squadre avanti, Napoli, Milan e Inter, e le altre in scia, ma distanziate. La Lazio è la più fragile, la Juve per darsi un equilibrio gioca con sei centrocampisti come ha fatto col Torino: e questo è il massimo segno del realismo, ma dietro al realismo c’è un problema. E poi l’Atalanta ha già perso due partite – contro Fiorentina e Milan – e la Roma ha avuto un calendario splendido».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara