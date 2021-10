Inter, la pausa per le Nazionali serve per il rientro a pieno regime di Sensi

L’Inter è ad Appiano Gentile con un gruppo ridottissimo. Tra questi, c’è Stefano Sensi il quale sta recuperando dal guaio fisico rimediato contro la Sampdoria. Il suo apporto potrebbe essere importante per il prossimo tour de force

GRUPPO RIDOTTO − La sosta per le Nazionali costringerà mister Simone Inzaghi a dover lavorare con un gruppo molto più ridotto. Sono partiti in 15 in giro per il mondo, praticamente una squadra intera. Fra i giocatori rimasti ad Appiano Gentile, ci sono i vari Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov, Alex Cordaz nonché Stefano Sensi. In vista del ritorno in campo il prossimo 16 ottobre contro la Lazio, l’Inter spera di recuperare proprio il centrocampista azzurro che anche quest’anno è stato costretto a fare i conti con dei guai fisici. L’obiettivo di Inzaghi è quello di recuperarlo al 100% per evitare ulteriori ricadute poiché per l’imminente tour de force è necessario anche il suo apporto.

PIÙ SOLUZIONI − Il recupero di Sensi potrebbe dare altri scenari di formazione a Inzaghi. In avvio di campionato, il tecnico nerazzurro ha infatti adattato il giocatore ex Sassuolo sia come mezzala di centrocampo che come trequartista dietro l’unica punta Edin Dzeko. La duttilità del centrocampista può dare dunque più soluzioni sia offensive che in centrocampo, dando peraltro un po’ di fiato anche a Marcelo Brozovic nel suo ruolo di regista (posizione che occupa in Nazionale). Se al 100% sia fisicamente che mentalmente, Sensi potrebbe anche insidiare Hakan Calhanoglu, dando maggior imprevedibilità e dinamicità ad una manovra nerazzurra a tratti fin troppo lenta. Dunque, la sosta può risultare utile per ritrovare il centrocampista italiano con la speranza che la grana guai fisici prima o poi si plachi.