Sconcerti: «Inzaghi-Pioli? Il primo ha poca più esperienza di vittorie»

L’Inter ha vinto 0-1 all’Allianz Stadium e così facendo, anche grazie al pari del Milan con il Bologna, si è rimessa in piena corsa per lo scudetto. Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato del pareggio dei rossoneri facendo anche una riflessione su Pioli e Inzaghi.

RIFLESSIONE – L’Inter è pienamente in corsa per lo scudetto. Il pari del Milan rimette i nerazzurri potenzialmente a -1 dalla vetta della classifica e ora c’è solo da vincere il resto delle partite. Sul pari del Milan ieri ha parlato Mario Sconcerti nel suo Un Cappuccino con Sconcerti su Calciomercato.com. «Stavolta ha avuto troppa fretta anche Pioli. Ha fatto un Milan con quattro attaccanti, due dei quali poco utili come Messias e Diaz. Così il Bologna è potuto rimanere per un’ora in superiorità numerica con i tre centrocampisti e la partenza lunga di Arnautovic e Barrow, interessantissimi. L’impressione è che Pioli abbia voluto evitare l’accusa di schierare una squadra prudente usando subito Kessie, ma la scelta ha lasciato il gioco nelle mani di un buon Bologna, ma pur sempre una squadra in un lungo, brutto, momento di forma. Mi è sembrato in sostanza abbia cercato di forzare la mano nel tentativo di travolgere l’avversario invece di domarlo un po’ per volta, finendo domato. Un allenatore non sbaglia mai troppo la formazione, vede quello che nessuno di noi vede. Ma siamo all’ultimo chilometro, servono riflessioni in più e spesso nuove soprattutto per allenatori che non hanno mai vinto un campionato. Questo falsa a volte le distanze, soprattutto sulle singole partite. Se Pioli è saggio, lo sia fino in fondo, non ha bisogno di correre per forza. Spalletti e Inzaghi hanno poco più di lui nell’esperienza di vittorie. Serve usare la forza con intelligenza, soprattutto adesso».