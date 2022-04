Inzaghi in Juventus-Inter conferma D’Ambrosio e viene ripagato

Per Juventus-Inter Inzaghi si è affidato a D’Ambrosio per completare la difesa, senza rischiare de Vrij. E il terzino di Caivano ha risposto presente.

SCELTA IN DIFESA – Alla vigilia di Juventus-Inter c’era il dubbio su che linea difensiva avrebbe scelto Inzaghi. Il motivo stava nelle condizioni di de Vrij, appena recuperato dall’infortunio al polpaccio. Era il caso di rischiarlo? La risposta, alla fine, è stata no. Il tecnico ha deciso di tenere fuori l’olandese, fidandosi del reparto che nelle ultime uscite aveva dato più garanzie. Quindi, in concreto, a D’Ambrosio come titolare. E la sua fiducia è stata ripagata.

LEADERSHIP DIFENSIVA – D’Ambrosio ovviamente non ha preso il posto di de Vrij, ma ha giocato sulla destra della difesa a tre, con Skriniar centrale. E proprio loro due sono stati probabilmente i migliori in assoluto dell’Inter. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Il numero 33 ha dovuto concentrarsi sulla difesa, riducendo al minimo le incursioni offensive che ormai sono un suo marchio di fabbrica. Badare al sodo, come si dice. I suoi 66 tocchi sono il terzo valore più alto tra i nerazzurri, ma è il suo apporto difensivo che ha fatto la differenza. Al suo attivo 2 recuperi, 5 contrasti (secondo dato più alto della squadra), 1 intercetto, 4 spazzate, 2 respinte conditi da 11,987km percorsi (secondo valore di tutti i giocatori in campo). Ancora una volta una risposta di carattere, proprio quando serviva di più. E ora chi lo toglie dal campo?