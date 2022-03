Sconcerti: «Involuzione Inter, serve un giocatore. C’è problema Barella…»

Mario Sconcerti, ai microfoni di Tmw radio, ha parlato del derby di Milano analizzando il momento dell’Inter. Il giornalista ha, inoltre, riscontrato un problema in Barella. La sua spiegazione

RIENTRO IN CORSA − La provocazione di Sconcerti: «Se Inter e Milan avessero Dusan Vlahovic, vincerebbero il campionato. In questo inseguimento non basta la Juventus, si dovrebbero fermare le altre per farla rientrare. Sette punti sono più di due partite, il vantaggio è ancora molto forte».

DERBY − Il commento di Sconcerti sulla stracittadina di ieri sera: «Ieri è stato un brutto derby, soprattutto da parte dell’Inter ma neanche il Milan ha brillato. Mi è sembrata più una partita da tenere sotto controllo che da vincere. Se Nicolò Barella esce al 20′ della ripresa vuol dire che c’è un problema, così come Lautaro Martinez che è ancora in ombra. E’ un’Inter che è entrata in un momento di involuzione vistosa. Il Milan ha dei limiti in attacco. Mi sembrano due squadre non al meglio».