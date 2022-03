Gosens è ritornato, può sorridere l’Inter. Esordio dal 1′ con la Salernitana?

Riecco Gosens. Ieri ha fatto il suo esordio in assoluto con la maglia dell’Inter. Venerdì sera contro la Salernitana, perché no una chance dal primo minuto?

BELLA NOTIZIA − Indipendentemente da come può essere visto lo 0-0 di ieri sera nel Derby, l’Inter può sorridere per Robin Gosens. Il grande acquisto di gennaio ha finalmente messo da parte i propri problemi fisici e ieri ha esordito per la prima volta con la maglia nerazzurra. Sei minuti di gioco per il laterale tedesco, pochi ma utili per ritrovare la sintonia con il manto erboso. Gosens, che ha espresso tutta la sua gioia tramite i social (vedi articolo), non toccava campo dallo scorso 29 settembre. Ossia da Young Boys-Atalanta. Per Simone Inzaghi e l’Inter è una notizia fondamentale. In primis perché può avere a disposizione una validissima alternativa a Ivan Perisic. Due per vederlo in mostra con un occhio anche alla prossima stagione.

GIÀ TITOLARE − In campo dal 1′ contro la Salernitana? Perché no. Perisic ha bisogno di riposo. Il laterale croato, ieri tra i migliori, è obiettivamente col fiato corto. Le ultime gare contro Sassuolo e Genoa lo hanno ben dimostrato. Un mini riposo prima di ritornare al 100% per Liverpool non sarebbe affatto male. È vero che Gosens non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma poter scendere in campo anche per un’ora può sicuramente giovargli. In Inter-Salernitana serve una scossa e Gosens, fermo da troppo tempo, non vede l’ora di ricominciare a correre.