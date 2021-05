Sconcerti: «Inter, la mia pagella al campionato. Voto non è solo alla forza»

Mario Sconcerti ha dato le sue pagelle alle squadre per il loro campionato di Serie A: questo il suo voto all’Inter di Antonio Conte.

PAGELLE – Queste le pagelle di Mario Sconcerti spiegate così al canale Spreaker di “Calciomercato.com”. «Queste sono le mie pagelle al campionato: Inter e Milan stesso punteggio 9. L’Inter è sempre stata più forte e ha giustamente vinto, ma il voto non è solo alla forza, è a tutte le componenti della stagione. Credo che il Milan con le sue possibilità, abbia fatto un campionato in linea con quello dell’Inter. Darei tra il 6 e il 7 alla Juve. Il voto dipende dal lato in cui si guarda. Direi più 7 che 6».

ALTRI VOTI – Sconcerti ha proseguito. «Atalanta 6+ perché devo giudicarla da grande squadra. Da questo punto di vista ha promesso molto e mantenuto poco. Napoli 6, è quinto ma con 77 punti, il punteggio più alto per un quinto nella storia del calcio. Lazio 5-, forse la delusione più grande del campionato. 5 alla Roma. Sassuolo 8, per gioventù, gioco e anche classifica. Sampdoria 7, Verona 7.5. 7 al Genoa per la complessità di esistere che continua a scegliersi e 6 al Bologna buono, ma incostante. Fiorentina 5, era forse la squadra con meno equilibrio».

BASSA CLASSIFICA – Sconcerti ha concluso. «6 all’Udinese. 8 allo Spezia e al suo allenatore. 5 al Torino, 4.5 al Cagliari perché aveva una squadra da mezza classifica. 5 a Benevento e Parma, 6 al Crotone che non è stato mai banale».

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti