Sconcerti: «L’Inter oggi è una squadra normale! Deve ritrovare lucidità»

Mario Sconcerti nel suo editoriale Un cappuccino con Sconcerti su Calciomercato.com ha parlato della prestazione dei nerazzurri contro il Torino. Secondo il giornalista adesso l’Inter è una squadra nerazzurra.

ORA SQUADRA NORMALE – Mario Sconcerti analizza così la partita disputata dall‘Inter contro il Torino: «Dopo quasi quattro mesi il campionato cambia idea, adesso tocca all’Inter comunque inseguire. Un mese fa sembrava aver vinto il campionato, oggi i suoi conti raccontano una involuzione del gioco netta. In otto partite ha perso 5 punti dal Milan, 8 dalla Juventus, 7 dal Napoli. L’Inter è arrivata al momento più duro con una convinzione minima. Ha perso la fantasia di Barella, l’estro di Calhanoglu, la differenza di Perisic e Dumfries, la presenza fisica di De Vrij. Come si parlava da tanto tempo, la parte fondamentale della squadra, centrocampo e difesa, non hanno avuto ricambi all’altezza. Adesso non è finita, non c’è una squadra più forte delle altre. Nemmeno il Milan. Ma l’Inter deve ritrovare la sua lucidità e la facilità nel segnare. Oggi è una squadra normale».

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti