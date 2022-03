Torino-Inter, Dzeko si salva regalando l’assist per Sanchez: le pagelle – TS

Torino-Inter, nerazzurri senza Stefan de Vrij e soprattutto Marcelo Brozovic faticano in campo contro i granata e si salvano grazie alla rete di Alexis Sanchez praticamente allo scadere. Perisic il peggiore in campo viene sostituito, Edin Dzeko sbaglia due gol clamoroso e poi si salva. Di seguito le pagelle secondo TuttoSport.

LE PAGELLE – Torino-Inter, subito prestazione deludente dopo la vittoria di Anfield. I nerazzurri faticano senza Marcelo Brozovic in campo, al suo posto Matìas Vecino che quest’anno non ha praticamente mai giocato. Lui il suo lo fa e sfiora di testa l’1-1, poi regala un pallone d’oro a Edin Dzeko che spreca letteralmente: voto 5,5 per l’uruguaiano. Andrea Ranocchia sostituisce, invece, de Vrij in panchina, e rischia di combinare un vero e proprio pasticcio su Belotti: scelta alquanto discutibile quella di puntare su di lui, Guida non vede il contatto su Belotti: voto 5. Male anche i centrocampisti: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu si vedono poco, l’italiano soffre la fisicità dei granata, mentre il turco non inventa gioco: voto 5 per entrambi. Edin Dzeko spreca due grandi occasioni, entrambe di testa, ma poi si salva regalando il pallone dell’1-1 ad Alexis Sanchez. Il cileno, invece, è chiaramente il migliore in campo tra i nerazzurri, entra ed evita las confitta che sarebbe stata salatissima per il campionato: voto 7. Il peggiore in campo, per concludere, è Ivan Perisic, sostituito dopo appena un tempo e perde di vista Pobega in occasione dell’1-0 granata: voto 4,5.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

