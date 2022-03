Torino-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Torino-Inter è l’ennesimo passo falso di un 2022 fin qui da dimenticare per la squadra di Inzaghi. E l’1-1 di ieri sera all’Olimpico non può far contenti nemmeno guardando il fatto che si sia riusciti a evitare il KO oltre il 90′.

UNO – Il punto guadagnato oltre il 90′ in Torino-Inter. È la prima volta che Simone Inzaghi in questa Serie A riesce a modificare il risultato nel recupero, un suo marchio di fabbrica alla Lazio. Ai nerazzurri non capitava dal 31 ottobre 2020, 2-2 col Parma al 92′ (gol di Ivan Perisic).

QUATTRO – I pareggi consecutivi in trasferta per l’Inter in Serie A, alternando 0-0 (Atalanta e Genoa) a 1-1 (Napoli e Torino). Non capitava dalla stagione 2004-2005, quando furono addirittura sei di fila dal 3-3 contro la Roma del 3 ottobre 2004 al 2-2 di Siena del 12 dicembre successivo.

QUATTRO – I gol da subentrato per Alexis Sanchez, sui suoi sette complessivi in stagione. Il cileno, prima di fissare l’1-1 di Torino-Inter al 93′, aveva già colpito entrando dalla panchina lo Sheriff in Champions League, la Juventus in Supercoppa Italiana e l’Empoli in Coppa Italia.

QUATTRO – Le competizioni, su altrettante possibili, dove Sanchez ha fatto gol in questa stagione. L’attaccante diventa il primo capace di andare a bersaglio in Serie A (tre), Champions League (uno), Coppa Italia (due) e Supercoppa Italiana (uno). L’unico altro che lo può raggiungere è Lautaro Martinez, al quale manca segnare in Coppa Italia.

NOVE – Le squadre che hanno fatto meglio dell’Inter nel 2022 in Serie A. I tredici punti dei nerazzurri, tanti quanti lo Spezia, sono addirittura nove in meno della Juventus, miglior squadra del girone di ritorno, e otto nei confronti di Milan e Napoli. E la differenza resta pesante a prescindere dalla situazione legata alla partita di Bologna.