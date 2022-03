Sconcerti: «Inter, Inzaghi ora è davanti al proprio limite come alla Lazio! Gli altri…»

Sconcerti critica le scelte che Inzaghi non fa per correggere i problemi dell’Inter. Il noto giornalista sportivo, intervistato dal collega Zara per il portale CalcioMercato.com, paragona la situazione nerazzurra a quella già vissuta dal tecnico alla Lazio

BIVIO INZAGHIANO – Incalzato dal collega Furio Zara per il portale CalcioMercato.com, Mario Sconcerti prova ad analizzare i problemi attuali in casa nerazzurra: «Sono un paio di mesi che l’Inter non è più la stessa. Ma il problema mi sembra generale ed è cominciato quando Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono scaduti di condizione. Con ripercussioni su tutta la squadra. Manca la loro spinta e si sente. E poi l’Inter non ha soluzioni alla mancanza di Marcelo Brozovic, non può essere Barella il regista. Simone Inzaghi è adesso davanti al proprio limite. Il suo limite è sempre stato quello di avere una sola squadra, anche alla Lazio. Nel momento del bisogno è tornato a Matteo Darmian più Ivan Perisic, come faceva alla Lazio con Felipe Anderson e Senad Lulic. Ma così non risolvi i problemi. Inzaghi queste scelte (quelle fatte da Stefano Pioli al Milan e Luciano Spalletti al Napoli, ndr) non le fa, le sue sono sempre scelte di prudenza. In una corsa scudetto normalizzata la differenza la faranno gli allenatori? Sì, sono convinto anch’io. Anzi, la stanno già facendo». Queste le parole di Sconcerti sulla lotta scudetto in Serie A.

Fonte: CalcioMercato.com – Furio Zara