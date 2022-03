Diego Pablo Simeone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha anche risposto alla domanda sulla corsa scudetto, esprimendo la sua preferenza sull’Inter.

CORSA SCUDETTO – Diego Pablo Simeone ha parlato in questi termini della lotta scudetto: «È una bella sfida. La Juventus come al solito non mollerà fino all’ultimo. Tra Napoli, Inter e Milan chiaramente per me sarebbe bellissimo vedere il campionato vinto dai nerazzurri».