Sconcerti attacca: «Inter non è riferimento, i complimenti fateli all’Atalanta!»

Sconcerti si lamenta per i troppi complimenti fatti all’Inter dopo la vittoria sul Cagliari. Il noto giornalista sportivo, intervenuto in collegamento come ospite di “Pressing” su Italia 1, critica i colleghi in studio sostenendo che sia più giusto sottolineare i meriti dell’Atalanta

MEGLIO L’ATALANTA – L’intervento di Mario Sconcerti dopo la domenica di Serie A è a dir poco polemico: «La partita più importante della giornata l’ha vinta l’Atalanta. L’Inter fa cinque vittorie consecutive, l’Atalanta sei! Dall’ottava giornata, quindi nelle ultime dieci giornate, l’Atalanta ha fatto tre punti più. Non so quanti, di tutti i complimenti che stiamo facendo all’Inter, ne abbiano di più di quelli da fare all’Atalanta. E di quanti ne hanno davvero diritto. Mi permetto una domanda: pensate davvero che l’Inter abbia una rosa superiore all’Atalanta? E sottolineo il dato: nove rigori, di cui sei nelle ultime giornate, il massimo in Serie A. Che sono sicuramente dettati dal gioco. I tre punti che ci sono adesso sono nati alla seconda giornata per una vittoria dell’Inter a Verona e un pareggio dell’Atalanta a Bologna. Ma da quindici giornate le due squadre vanno insieme. L’Inter è la migliore certamente ma non è ancora la squadra di riferimento. Milan, Napoli e Atalanta possono aspettare il suo momento di flessione…». Questo il commento di Sconcerti, infastidito per l’inizio di puntata dedicato alla ritrovata vetta della squadra di Simone Inzaghi dopo il 4-0 sul Cagliari.