Inter-Cagliari, Dumfries un treno. Riscatto Lautaro Martinez: le pagelle – TS

Inter-Cagliari, i nerazzurri vincono e agguantano la vetta della classifica in Serie A. Bene Dumfries. Riscatto per Lautaro Martinez: le pagelle secondo il Tuttosport

LE PAGELLE – Inter-Cagliari è stato un match a senso unico sin dalle prime battute. Positivo il ritorno in campo di de Vrij, che non ha particolari grattacapi nel corso della serata, voto 6. In crescita Dumfries, uno dei migliori: l’olandese conquista il rigore (poi fallito da Lautaro Martinez, ndr) ed è imprendibile sulla fascia, voto 7,5. A centrocampo prova maiuscola per Calhanoglu: il migliore. Il turco è sempre nel vivo dell’azione, segna e serve assist. Voto 7,5. Prova positiva anche per Lautaro Martinez: l’argentino apre le marcature del match, sbaglia un rigore e poi trova la rete del definitivo 4-0 e sua doppietta personale. Voto 7,5.

Fonte: Tuttosport –