Esposito, capolinea con il Basilea. Possibile nuova squadra a gennaio – TS

Dal Tuttosport, oggi in edicola, arrivano aggiornamenti in merito alla situazione relativa a Sebastiano Esposito, calciatore dell’Inter in prestito al Basilea. Il talento, dopo le ultime tensioni, potrebbe lasciare la Svizzera a gennaio

ADDIO – Le strade di Sebastiano Esposito e del Basilea potrebbero separarsi a gennaio. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, oggi in edicola, il calciatore di proprietà dell’Inter, dopo gli screzi con l’allenatore degli scorsi giorni, non è stato convocato per il prossimo match del Basilea. Resta da capire, secondo il quotidiano, se lo spiacevole episodio si è concluso con la punizione o se, a gennaio, gli strascichi della vicenda porteranno il calciatore ad un addio anticipato al club svizzero.

Fonte: Alessia Scurati – Tuttosport