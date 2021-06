Schone: «Eriksen? Faccio fatica a parlarne. Ma ora l’ho sentito»

Schone, ex centrocampista del Genoa, è tornato al NEC in Olanda. Per anni è stato compagno di squadra di Eriksen, sia all’Ajax sia con la Danimarca: parlando al quotidiano olandese Algemeen Dagblad ha raccontato quanto avvenuto due settimane fa.

MOMENTO DURO – Lasse Schone parla del malore avuto da Christian Eriksen: «Uno dei momenti più difficili della mia vita, faccio ancora fatica a parlarne. Ho giocato con Eriksen per dieci anni, fra Ajax e nazionale. Inoltre ho già vissuto un momento simile in carriera, da vicino (quando Abdelhak Nouri ebbe un malore in campo in un’amichevole fra Ajax e Werder Brema, ndr): è stata una cosa molto brutta. Ultimamente ho passato un periodo molto difficile, ma adesso le cose migliorano. Questo anche perché ho potuto parlare di persona con Eriksen. Sono contento che sia andato tutto bene e che ora lui sia con la sua famiglia. Ha ricevuto un grande supporto dal mondo del calcio, e la Danimarca ha affrontato la situazione in maniera ammirevole. Che la nazionale si sia qualificata è fantastico».

Fonte: AD.nl – Dominique Picher