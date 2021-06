Brozovic si riposa: «Giorno libero!». Poi arriva Barella a prenderlo in giro

La Croazia si è qualificata agli ottavi di finale battendo la Scozia per 3-1 e si prepara alla sfida di lunedì 28 contro la Spagna. Brozovic si gode il giorno libero e decide di condividerlo sul suo profilo Instagram. Non si è fatta attendere la divertente risposta di Barella.

DAY OFF – Marcelo Brozovic sarà il perno del centrocampo anche nell’Inter di Simone Inzaghi. Il neo tecnico nerazzurro lo ritiene un intoccabile della rosa in vista della prossima stagione (vedi articolo). In questo momento però il centrocampista croato è concentrato solamente sull’Europeo che vede la sua Croazia qualificata agli ottavi e pronta ad affrontare la Spagna. Il CT Zlatko Dalic ha concesso al gruppo un giorno di riposo e Brozovic non ha perso l’occasione di immortalarsi per i fan sul suo profilo Instagram. Immancabile l’emoji della bomba a mano che ormai accompagna tutti i suoi post. Tra i commenti, oltre a quello dell’ex interista Mateo Kovavic, arriva puntuale quello di Nicolò Barella: «Hai lasciato i polpacci in camera?». L’affiatamento del gruppo nerazzurro è tangibile anche sui social con i giocatori dell’Inter che non si risparmiano simpatiche frecciatine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic)