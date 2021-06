Brozovic non si tocca: lui il punto fermo del progetto di Simone Inzaghi

Marcelo Brozovic non è tra i giocatori che l’Inter ha intenzione di sacrificare nel mercato in uscita. Simone Inzaghi avrebbe infatti già individuato nel croato il punto fermo del suo centrocampo (vedi focus). Come confermato anche da Manuele Baiocchini di “Sky Sport”.

INTOCCABILE – Tra i giocatori di cui l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi, c’è anche e soprattutto Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è uno dei maggiori artefici del diciannovesimo Scudetto ed è anche l’uomo su cui Simone Inzaghi vuole basarsi per costruire il suo centrocampo. Come confermato anche da Manuele Baiocchini di “Sky Sport”: «Punto fermo di Simone Inzaghi è sicuramente Brozovic. Mentre negli ultimi anni poteva essere lui il giocatore considerato per poter avere un tesoretto da investire sul mercato, Inzaghi ha chiesto la sua permanenza perché è fondamentale nel suo progetto. Non si tocca. Sarebbe stato importante anche Hakimi, ma la società ha informato Inzaghi che potrebbe essere lui il giocatore sacrificato».