Marani: «Azionariato popolare Inter? Idea non praticabile, sono scettico»

L’Inter non vive un momento economico molto semplice a causa dei problemi di Suning e della crisi dovuta alla pandemia da COVID-19. Alcuni celebri tifosi nerazzurri hanno avuto così l’idea di un azionariato popolare (vedi articolo). Marani – intervenuto in diretta a Sky Sport 24 – si dice scettico a riguardo

NON PRATICABILE – L’Inter potrebbe mai essere gestita da un azionariato popolare? Matteo Marani è molto scettico a riguardo: «L’azionariato popolare non è praticabile in Italia, magari in Germania sì ma qui c’è un principio industriale diverso. Bellissima e suggestiva come idea, molto affascinante ma un po’ di scetticismo ce l’ho. Io non ho memoria di un club così importante, complicato, costoso e voluminoso che abbia adottato questa soluzione. Poi magari un aiuto, un sostegno d’accordo, questo esiste come scenario. Però un conto è un sostegno, un conto è guidare un club».