Satriano soddisfatto: «All’Empoli atmosfera perfetta per lavorare»

Martìn Satriano, attaccante in prestito dall’Inter, è felice della sua esperienza fin qui in prestito con la maglia dell’Empoli. Il giovane intervistato da Sky ha espresso in breve il suo pensiero.

SODDISFAZIONE – Procede bene il prestito di Martìn Satriano ad Empoli. Fin qui l’ex Primavera dell’Inter ha collezionato un gol e un assist, ma è comunque soddisfatto per la sua crescita: «Mi trovo benissimo all’Empoli, insieme a tanti altri giocatori giovani come me. L’atmosfera è perfetta per far crescere i giovani».