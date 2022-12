Sassuolo-Inter, due recuperano e due restano a casa: i convocati di Inzaghi

L’Inter si prepara all’ultima amichevole della pausa contro il Sassuolo. Inzaghi recupera due giocatori, ma ne lascia a casa altri due. Di seguito la lista completa dei convocati del tecnico nerazzurro.

I CONVOCATI – Ultima amichevole invernale per l’Inter di Simone Inzaghi, che giovedì 29 dicembre scenderà in campo alle 17 contro il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro ha appena comunicato la lista dei convocati per la sfida: tornano Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio, restano a casa invece Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, che ieri ha ricevuto una botta in allenamento e si sta allenando a parte.

Questa la lista dei nerazzurri convocati:

Samir Handanovic

André Onana

Gabriel Brazão

Milan Skriniar

Danilo D’Ambrosio

Francesco Acerbi

Alessandro Bastoni

Alessandro Fontanarosa

Federico Dimarco

Robin Gosens

Denzel Dumfries

Matteo Darmian

Raoul Bellanova

Mattia Zanotti

Kristjan Asllani

Nicolò Barella

Roberto Gagliardini

Hakan Calhanoglu

Henrikh Mkhitaryan

Edin Dzeko

Romelu Lukaku

Joaquin Correa

Valentin Carboni

Aleksandar Stankovic

Dennis Curatolo

Fonte: Inter.it