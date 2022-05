Sassuolo-Milan, rossoneri avanti di 3 gol: una sola squadra in campo

È appena terminato il primo tempo di Sassuolo-Milan: rossoneri in vantaggio per 0-3 grazie alla doppietta segnata da Giroud al 18′ e al 32′ e al gol di Kessie.

PRIMO TEMPO – Al Mapei Stadium è stato primo tempo a senso unico con occasioni a ripetizione da parte del Milan. Al 7′ miracolo di Consigli su colpo di testa in area di Giroud. Un minuto dopo salvataggio di Ferrari che si oppone a Leao al momento del tiro. Al 9′ sempre i rossoneri con la deviazione di Tomori e il salvataggio di Lopez sulla linea. Poi altra occasione per gli ospiti con Saelemaekers che trova la respinta del portiere neroverde. Quindi il vantaggio dei rossoneri firmato da Giroud al 18′ che supera Consigli con un tiro che passa sotto le sue gambe. Ancora Milan al 22′ con il tiro di Tonali e Consigli che evita il gol. Un minuto più tardi è Saelemaekers a tirare al volo e il portiere neroverde a smanacciare. Al 32′ il raddoppio rossonero che porta sempre la firma di Giroud che sfrutta una palla servita da Leao. Al 36′ terzo gol degli uomini di Stefano Pioli. Ancora Leao che stavolta serve Kessie, centrocampista in gol con il pallone sotto la traversa.