Sarri: “Scudetto Juventus a Udine se l’Inter non vince? Mi tocco…”

Sarri ha parlato con “Sky Calcio Show – L’Originale” dopo Juventus-Lazio, che ha portato i bianconeri a +8 sull’Inter e ormai a un passo dal titolo (vedi articolo). Nonostante il largo distacco l’allenatore non vuole ancora dare per fatta la vittoria della Serie A.

SCARAMANZIA SOVRANA – Maurizio Sarri è a +8 sull’Inter ma non dà la Juventus già campione: «Otto punti? Come ho sempre detto, parlando di opportunità, è come avere un’opportunità da gol. Se lo fai è un gol, se non lo fai no. Ci mancano quattro punti, dobbiamo fare quattro punti e poi parleremo di obiettivo raggiunto. In questo momento tutti i punti sono da sudare e sono difficili, in sei giorni facciamo tre partite e dobbiamo rimanere con la testa sulle spalle e cercare di fare i punti che ci mancano. Scudetto Juventus giovedì a Udine se l’Inter non vince mercoledì contro la Fiorentina? Al primo se (della domanda, ndr) avevo già staccato la spina. Stiamo parlando di un campionato estremamente atipico ed estremamente strano, penso che anche la Champions League sarà strana. Dobbiamo chiudere questo campionato nella maniera giusta, perché questi punti vanno fatti, e poi focalizzarci sull’ottavo di finale (contro il Lione, ndr) perché non sarà semplice. Primo scudetto vicino? Comincio a toccarmi (ride, ndr)».