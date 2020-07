Juventus-Lazio 2-1, doppio Cristiano Ronaldo. Inter seconda da sola

La Juventus si aggiudica lo scontro diretto con la Lazio e di fatto chiude la Serie A, con +8 sull’Inter seconda da sola a quattro giornate dal termine. 2-1 a Torino: doppietta per Cristiano Ronaldo, non basta Immobile a Inzaghi.

IL BIG MATCH – La Juventus torna a vincere proprio nello scontro diretto e ha la Serie A in mano. La Lazio continua il crollo, con quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate, e resta a -3 dall’Inter seconda. La prima occasione ce l’ha Alex Sandro, che gira di testa su sponda di Matthijs de Ligt e prende il palo. Un legno lo prende anche la Lazio, a un minuto dal 45’, con un destro di Ciro Immobile imprendibile per Wojciech Szczesny ma finito a sua volta sul palo. I gol arrivano tutti nella ripresa, col primo subito per la Juventus. Cristiano Ronaldo calcia dai venti metri, respinge Bastos al limite col braccio troppo largo: per Daniele Orsato è fallo e punizione dal limite. Il VAR richiama l’arbitro, perché il tocco è sulla linea dell’area e quindi rigore, che trasforma Cristiano Ronaldo al 51’. Passano tre minuti e Luiz Felipe sbaglia il controllo a centrocampo, lasciando campo aperto a Paulo Dybala due contro nessuno: l’argentino arriva fin dentro l’area e serve Cristiano Ronaldo per il raddoppio a porta vuota. Trentesimo gol in questo campionato per il portoghese. L’attaccante della Juventus manca la tripletta di testa su cross di Dybala, prendendo la traversa. La Lazio resta in vita e all’83’ a sua volta ottiene un rigore, per intervento in ritardo di Leonardo Bonucci su Immobile. Dal dischetto il numero 17 è preciso, rete numero trenta pure per lui. All’89’ gran parata di Szczesny su punizione di Sergej Milinkovic-Savic, poi più nulla. Juventus-Lazio finisce 2-1 al 96’, Inter a -8.