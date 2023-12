Sampdoria, successo in casa della Reggiana! Esposito mette lo zampino

Reggiana-Sampdoria è terminata sul punteggio di 1-2. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Pirlo con Esposito, attaccante in prestito dall’Inter, che ci mette nuovamente lo zampino

SUCCESSO – La Sampdoria coglie il secondo successo consecutivo in campionato. In casa della Reggiana, i doriani si impongono per 1-2. Esposito, dopo la doppietta decisiva contro il Lecco, mette lo zampino anche in questa vittoria dei blucerchiati: suo l’assist per lo 0-1 di Kasami, che sblocca la partita al 44′ del primo tempo. L’attaccante in prestito dall’Inter entra anche nell’azione del gol di De Luca: il tap-in dell’attaccante della Sampdoria arriva dopo una splendida parata di Bardi, portiere della Reggiana, su una splendida conclusione a giro di Esposito. La Sampdoria, con questo successo, vede la zona Play-off: il Palermo, ottavo, è a tre punti.