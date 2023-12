Inter e la ‘narrazione’ che mira a mettere pressione! Una sola strada

L’Inter di Inzaghi domani sera alle 20.45 scende in campo all’Olimpico contro la Lazio di Sarri. Il tecnico nerazzurro recupera Pavard, ma perde Sanchez. Non c’è tempo però per pensare alle defezioni perché la sfida contro i biancocelesti, storicamente già di per sé complicata, si porta dietro una pressione esagerata. ‘Merito’ della narrazione post Genoa-Juventus

PRESSIONE ALLE STELLE – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver archiviato la prima fase di Champions League, è pronta a rituffarsi nella corsa al titolo che ieri ha visto consumarsi un altro capitolo, ovvero il parziale passo falso della Juventus che contro il Genoa non è andata oltre l’1-1. Una ghiotta occasione per Lautaro Martinez e compagni che dichiaratamente puntano alla seconda stella. A parte le difficoltà dovute ai tanti infortunati in casa Inter – oltre a Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Juan Cuadrado (che starà fuori 3 mesi), si è aggiunto anche Alexis Sanchez -, è aumentata a dismisura la pressione sulle spalle di Inzaghi e della sua squadra. Il ‘merito’ va alla narrazione post Genoa-Juventus.

Inter, aumenta a dismisura la pressione in vista della Lazio: il ‘merito’ va a Genoa-Juventus

La partita, andata in scena al Ferraris, è stata caratterizzata da diverse polemiche arbitrali per via di un presunto rigore non concesso alla Juventus e di una presenta espulsione non sanzionata a Ruslan Malinovskyi. Insomma, niente di nuovo dato che le polemiche arbitrali sono all’ordine del giorno. Certo, se la squadra coinvolta è la seconda in classifica alle spalle dell’Inter qualcosa inevitabilmente cambia. Ciò che proprio non ha senso è questo calderone di polemiche nelle quali ci va sempre a finire, in un modo o nell’altro, anche la squadra di Inzaghi. Fa parte del gioco mettere pressione a chi è ‘condannato’ a vincere, come molti addetti ai lavori affermano, quindi tocca all’Inter non farsi influenzare. L’obiettivo è chiarissimo a tutti, testa solo a quello.