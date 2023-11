Salisburgo, perso un altro titolare: infortunio prima dell’Inter

Questa sera l’Inter è attesa alle ore 18 sul campo dell’Atalanta per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Prima della trasferta di mercoledì in Champions League sul campo del Salisburgo, che potrebbe rivelarsi già decisiva per la qualificazione. Intanto gli austriaci perdono un altro titolare per infortunio.

OPERATO – Si allunga la lista degli indisponibili in casa Salisburgo, squadra che mercoledì affronterà l’Inter in Champions League. Notizia di oggi è infatti l’operazione di Maurits Kjaergaard, infortunatosi alla spalla nella partita di coppa nazionale austriaca vinta ai rigori lo scorso mercoledì. Operazione riuscita, come si legge sul sito web del club, ma che terrà lontano il giocatore dai campi per diverse settimane.