Percassi: «Scamacca? Contenti che sia da noi! Contro l’Inter difficile»

Luca Percassi ha detto la sua sulla sfida contro l’Inter, ma non solo, nel corso del pre partita di Dazn. Così l’Amministratore Delegato dell’Atalanta anche sul colpo estivo Scamacca.

PARTITA DIFFICILE – Luca Percassi si pronuncia sul livello di difficoltà del match con l’Inter. Poi l’Amministratore Delegato dell’Atalanta si sofferma sulla questione Scamacca: «Come tutte le vittorie sarebbe qualcosa di fantastico ma sappiamo che ci aspetta una partita difficile contro la squadra più forte e più in forma del campionato. Speriamo di fare una bella figura contro l’Inter. Come si sa sia io che mio papà abbiamo avuto la fortuna di crescere nel Settore Giovanile dell’Atalanta, quindi siamo stati giovani calciatori e la fortuna ci ha permesso di arrivare in Primavera e poi in Prima Squadra. Questo non ha fatto altro che farci capire quanto sia importante il Settore Giovanile e come società storicamente l’Atalanta ha sempre puntato molto lì. Da quando siamo tornati l’obiettivo è stato di rafforzare il nostro settore. Abbiamo molte idee su cui lavorare e siamo molto contenti dell’arrivo di Samaden. Per cercare di rimanere competitiva l’Atalanta deve lavorare molto e fare progetti importanti. Scamacca ha scelto noi invece dell’Inter? Siamo contenti che Scamacca sia venuto da noi. È un bravissimo ragazzo di grande potenziale ed è uno step giusto per la sua carriera. Vedremo cosa succederà in futuro. La cosa di cui siamo più contenti è il suo comportamento dentro e fuori dal campo. Per Koopmeiners sirene inglesi? Non le sentiamo».