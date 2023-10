Salisburgo come l’Inter, fa e disfa tutto: solo pari col Klagenfurt

Finita 2-2 Klagenfurt-Salisburgo. Gli euro-rivali in Champions League dell’Inter si sono fatti rimontare dopo il doppio vantaggio iniziale

IDENTICI − Il Salisburgo proprio come l’Inter contro il Bologna ieri in Serie A, pareggia col Klagenfurt sprecando l’iniziale doppio vantaggio. I prossimi rivali dei nerazzurri in Champions League vanno avanti di due tra il 7′ e il 29′ con il figlio d’arte Simic e Amankwah. Ma già verso fine primo tempo, le cose si complicano: al 38′ Pavlovic si fa espellere e al 45′ Wimmer accorcia le distane per i padroni di casa. Nella ripresa, il Salisburgo non riesce a gestire il risultato facendosi raggiungere dal tap-in di Jaritz al 74′. Salisburgo ora secondo in classifica alle spalle dello Sturm Graz, avanti di una sola lunghezza.