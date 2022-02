Saelemaekers parla a Inter e Napoli: «Pensiamo allo scudetto! Fatto tanto»

Saelemaekers punta allo scudetto e a non ripetere più lo stesso errore fatto con la Salernitana. Il giocatore del Milan – intervenuto ai microfoni di sportmediaset.it -, spiega cosa è successo nell’ultima partita di campionato. Di seguito le sue dichiarazioni

PRIMO PENSIERO – Alexis Saelemaekers non ha intenzione di rinunciare alla corsa scudetto con Inter e Napoli. Il belga spiega qual è stato l’errore commesso dal Milan con la Salernitana: «Magari eravamo troppo frenetici, non ci siamo presi il tempo per giocare e pensare un po’ ma credo sia una lezione per le prossime partite, per non rifare lo stesso errore. Se pensiamo ancora allo Scudetto? Ci pensiamo sì, abbiamo fatto tanto lavoro per arrivare dove siamo e penso che per noi sia importante dimostrare con qualche trofeo di essere una grande squadra. Quindi ci pensiamo sì ma l’importante è pensare partita per partita e vincere il più possibile. Poi il futuro dirà se possiamo vincere lo scudetto o no».