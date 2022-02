Serena: «L’Inter di Inzaghi è diversa da Conte. Più completa ma dipende»

L’Inter nell’ultimo mese ha collezionato appena cinque punti in altrettante giornate. L’ex attaccante nerazzurro Serena, intervistato da Milan News, fa un paragone fra la squadra di Inzaghi e quella di Conte.

DA UN ANNO ALL’ALTRO – Aldo Serena parla di come si evolve il campionato: «L’eredità che si porta dietro l’ultima giornata è che l’Inter non è più imbattibile. Anche la formazione di Simone Inzaghi può perdere punti, terreno e allo stesso tempo ha rivitalizzato le sue avversarie che pur non vincendo sono lì. Diciamo che l’Inter di Antonio Conte aveva una fisionomia diversa, uomini diversi, tipo di gioco diverso. Difficile fare parallelismi. Ancora la più forte? È più completa ma molto dipenderà dal contraccolpo psicologico della Champions League. Al Milan, paradossalmente, converrebbe che i nerazzurri facciano l’impresa a Liverpool. Anche se realisticamente le possibilità sono ridotte al lumicino».

Fonte: milannews.it – Peppe Gallozzi