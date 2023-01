Sacchi: «Napoli, scelta amichevoli OK. Sassuolo-Inter no stessa intensità»

Arrigo Sacchi si è espresso sul ritorno del campionato. In riferimento alla super sfida tra Inter e Napoli, ha fatto i complimenti a Spalletti per la scelta di sfida squadre straniere

RIPRESA − Arrigo Sacchi, intervistato da ‘Il Giornale‘, ha risposto alla domanda sulla ripartenza del campionato: «Penso possa essere diverso rispetto alla prima parte. Per esempio: se il Napoli dovesse tornare rilassato, potrebbe pagare pegno. E sarebbe un dispiacere perché ha mostrato un calcio fatto di bellezza, di emozioni, di collaborazione, di sinergie in cui si vedono solo i pregi e mai difetti. Ha avuto un’ottima idea Spalletti: organizzare amichevoli con squadre straniere perché per quei club non ci sono amichevoli ma partite. Sassuolo-Inter, ad esempio, non ha avuto la stessa intensità».