Inter-Napoli, Inzaghi valuta l’attacco. Lautaro Martinez-Lukaku alletta – SM

Manca sempre meno a Inter-Napoli e Inzaghi riflette sulle ultime incertezze. Dopo il ritorno di Lautaro Martinez il punto interrogativo è in attacco. La coppia formata dall’argentino e Lukaku fa gola all’allenatore nerazzurro e non solo.

INDECISIONE – Inter-Napoli riapre il campionato e riporta a disposizione di Simone Inzaghi anche Lautaro Martinez. Il Campione del Mondo argentino si è unito al gruppo nerazzurro da meno di una settimana e potrebbe non essere al massimo della forma. Come riporta SportMediaset, però, l’idea di schierare da subito la coppia d’attacco formata dal Toro e da Romelu Lukaku (vedi focus) fa gola all’allenatore dell’Inter. I due, infatti, in passato hanno già affondato il colpo contro i Partenopei. In ballo, comunque, non c’è solo l’aspetto tecnico. Per il big match contro la capolista c’è bisogno di motivazioni forti e i due bomber nerazzurri sembrano averne molte. Lautaro Martinez è tornato a Milano da vincitore del Mondiale e Lukaku, al contrario, sente il bisogno di riscatto. Tutto sommato Inzaghi può dirsi tranquillo, perché accanto a Big Rom c’è sempre pronto Edin Dzeko. Secondo Marco Barzaghi, infatti, la soluzione più logica sarebbe quella di vedere in campo il duo offensivo già sperimentato nelle ultime due amichevoli invernali.

Fonte: SportMediaset