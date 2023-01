Inter, quasi tutti disponibili per il Napoli. Le condizioni di Brozovic e gli altri – SM

La condizione fisica di Brozovic e degli altri nerazzurri in vista di Inter-Napoli. Ecco i disponibili di Inzaghi, secondo SportMediaset, per il big match di Serie A.

RIENTRI E RECUPERI – Facciamo il punto della situazione sulle condizioni di alcuni giocatori dell’Inter in vista della sfida contro il Napoli. L’edizione odierna di SportMediaset fa sapere che, oltre a Lautaro Martinez (vedi articolo), Simone Inzaghi ha recuperato anche Stefan De Vrij. Situazione in bilico, invece, per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, dopo il problema accusato nella semifinale del Mondiale, continua a lavorare a parte. Secondo l’inviato Marco Barzaghi, però, difficilmente l’allenatore dell’Inter rinuncerà al regista nerazzurro. La sua disponibilità fa ben sperare e, in tutti i casi, gli permetterà di partire dalla panchina. Fortunatamente anche il fastidio alla schiena di Henrikh Mkhitaryan, accusato nell’ultima amichevole invernale, è rientrato. L’apporto dell’armeno sarà fondamentale nell’attesissimo big match tra Inter e Napoli.

Fonte: SportMediaset