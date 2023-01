Saccani: «Check fuorigioco semiautomatico su gol Dimarco? Certezza, decisione delicata»

Mercoledì, nella Supercoppa Italiana Milan-Inter, ha fatto il suo esordio il fuorigioco semiautomatico, subito chiamato in causa per confermare la regolarità del gol di Dimarco (vedi moviola). L’ex arbitro Saccani, in un estratto di un’intervista a Tuttosport, dà un commento sulla nuova tecnologia.

LA PRIMA VOLTA – Dopo il derby Milan-Inter in Supercoppa Italiana, l’ex arbitro Massimiliano Saccani giudica il debutto del fuorigioco semiautomatico: «Si tratta di un’evoluzione quasi inevitabile che rende molto più efficace il tracciamento della linea e la verifica della posizione. Migliora molto la trasparenza. Prima poteva esserci qualche discussione sullo spessore della linea o sul punto esatto di tracciamento. Adesso invece è tutto incontestabile: viene stabilito dalla triangolazione con le nuove telecamere».

L’EPISODIO – Saccani va nel dettaglio del gol di Federico Dimarco che ha sbloccato Milan-Inter, col fuorigioco semiautomatico che ha confermato la posizione regolare per pochissimo: «Troppo tempo per verificare la regolarità? Col tempo sarà sempre più veloce. Non dimentichiamoci che era la prima volta per il calcio italiano. Gli arbitri devono abituarsi ed era una decisione delicata. Il designatore Gianluca Rocchi dice sempre che prima di tutto deve venire la certezza della decisione».

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi