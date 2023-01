Skriniar, Marotta e Ausilio al lavoro: l’Inter comincia la ‘seconda fase’ – SM

Skriniar ieri ha fatto sapere all’Inter che non rinnova il suo contratto in scadenza al 30 giugno, anticipando così l’addio a parametro zero (vedi articolo). Sport Mediaset aggiorna sulle mosse di Marotta e Ausilio.

IL PRIMO NO – Milan Skriniar rifiuta il rinnovo di contratto con l’Inter. La proposta da sei milioni e mezzo non ha trovato il gradimento del difensore, che vuole valutare altre offerte. C’è sempre il PSG sullo sfondo, pronto a dargli uno stipendio di gran lunga superiore. Motivo per cui lo stesso Skriniar ha comunicato, tramite il suo entourage, che per il momento dice no. Secondo Sport Mediaset Piero Ausilio e Giuseppe Marotta hanno iniziato la seconda fase per l’Inter: trovare un sostituto. La dirigenza è rassegnata, ma sicura di aver fatto tutto ciò che era nelle proprie possibilità per ottenere il rinnovo. Per Skriniar, a questo punto, la fiducia non c’è più e l’unica – remota – speranza è una scelta di cuore.