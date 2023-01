Moviola Milan-Inter: Maresca se la cava, prima del fuorigioco semiautomatico

Milan-Inter ha avuto Maresca come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la finale della Superoppa Italia 2022-2023 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA MILAN-INTER, PRIMO TEMPO – Fabio Maresca voto 6. Derby dove non si parlerà dell’arbitro, questo è un bene. La novità è il fuorigioco semiautomatico al VAR, subito messo in pratica in occasione dello 0-1. Al 10’ è regolare Nicolò Barella, di pochissimo, sull’imbucata di Edin Dzeko prima dell’assist per Federico Dimarco. A tenerlo in gioco Simon Kjaer, la scelta di formazione di Stefano Pioli. Poco dopo crolla Junior Messias in area, nulla nemmeno da discutere. È buono anche il raddoppio di Edin Dzeko, lo tiene Fikayo Tomori sul lancio di Alessandro Bastoni. Qui ancora meno discussioni. Al 24’ negato un assurdo angolo all’Inter, dopo ultimo tocco (evidente) di Ciprian Tatarusanu. Primo giallo a Nicolò Barella, per un fallo su Theo Hernandez. Poco prima dell’intervallo diverbio fra Tomori e Dzeko risolto senza ricorrere ai cartellini. Questo subito dopo un fischio, discutibile, per un testa contro testa sempre fra gli stessi due con Barella che se ne stava andando in porta (peraltro si riparte con palla al Milan).

MOVIOLA MILAN-INTER, SECONDO TEMPO – Nonostante il tentativo di rimonta rossonera (che dura lo spazio di pochi minuti) non c’è molto da dire a livello di episodi. Al 58’ fallo di Dimarco su Messias, Maresca nega il vantaggio con Brahim Diaz che se ne stava andando. Travolto Joaquin Correa da Theo Hernandez al 77’, inevitabile il giallo per uno dei peggiori in campo. Tante interruzioni, per questo si arriva a dover dare sei minuti di recupero alla fine. Ma quando vengono segnalati il derby non ha più storia e l’Inter era già campione.