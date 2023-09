Sabatini: «Thuram, l’inizio con l’Inter mi ha sorpreso per un motivo»

La settimana che si sta concludendo ha visto Thuram come protagonista assoluto: in gol per la prima volta sia con l’Inter sia con la Francia. Sull’attaccante francese si è espresso il giornalista Sabatini, in collegamento con Radio Radio Mattino.

AL TOP – Sandro Sabatini non era convinto da Marcus Thuram: «A me ha sorpreso un po’. Non è una sorpresa, però mi ha sorpreso per come aveva fatto il precampionato, dove aveva deluso e sembrava un giocatore fuori categoria. Si faceva il confronto con chi c’era prima di Lautaro Martinez ed era impietoso, invece ora è più che dignitoso. L’Inter ha preso in fretta e furia Marko Arnautovic anche perché era preoccupata, dopo le amichevoli, per Thuram. Erano tornati con un sacco di dubbi dall’estate, invece questo ragazzo corre tanto. Segnerà magari poco, però gioca assieme a Lautaro Martinez e per la squadra: è presente in partita».

STRACITTADINA – Dopo aver parlato di Thuram, Sabatini si sposta sul derby Inter-Milan di sabato prossimo: «Se è il momento giusto per giocarla lo sai dopo, per chi dovesse vincere sarebbe arrivato al momento giusto. Però sì, è un derby al momento giusto perché le due squadre sono appaiate in classifica. Nella storia non era mai successo che le due squadre si affrontassero al derby in testa. È uno spettacolo, un derby che non ha nulla da invidiare a quello di Manchester o ad altri campionati. Cerchiamo di uscire dalla lamentela sul calcio italiano, perché adesso gli stadi sono pieni e ne avrebbero riempiti altri tre. Questa sarà la partita più importante al mondo nel prossimo weekend, ne parleranno in Inghilterra e Spagna come noi in genere diciamo di vedere Real Madrid-Barcellona. Poi le aspettative vanno confermate in campo, nel 2023 sono state confermate a metà perché ha sempre vinto l’Inter. Vedremo cosa succederà».