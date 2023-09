Sanchez, il CT del Cile conferma le condizioni in vista della Colombia

Alexis Sanchez è ancora alle prese con il recupero della miglior forma per tornare in campo. Dopo la sconfitta contro l’Uruguay ha parlato Eduardo Berizzo – Commissario Tecnico del Cile – delle sue condizioni in vista della gara contro la Colombia.

CONDIZIONI – Per Alexis Sanchez non è ancora arrivata la prima partita ufficiale in questa stagione. Né con l’Inter, né tantomeno con il Cile. Nel pesante tonfo per 3-1 in Uruguay l’attaccante nerazzurro non era presente. Di lui ha parlato in conferenza stampa Eduardo Berizzo – Commissario Tecnico della Roja – confermando le condizioni in vista del prossimo impegno contro la Colombia: «Alexis sarà disponibile, Vidal giocherà più minuti. Valuteremo anche le condizioni di Marcelino Nunez».