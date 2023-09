Giroud oggi a Milano, una certezza in vista del derby Inter-Milan – TS

Giroud ieri ha lasciato il ritiro della Francia, dopo l’infortunio di giovedì contro l’Irlanda. Oggi sarà a Milano e, in vista del derby Inter-Milan, Tuttosport spiega come sarà gestito.

DI RIENTRO – La distorsione alla caviglia sinistra avuta da Olivier Giroud in Francia-Irlanda di giovedì è di lieve entità, ma abbastanza per farlo tornare a Milano in anticipo. Non giocherà martedì in amichevole contro la Germania, il Milan lo ritrova già oggi a una settimana dal derby con l’Inter. Per Tuttosport sarà martedì il giorno in cui, nella seduta pomeridiana, Giroud tornerà ad allenarsi in gruppo. Lo staff medico predisporrà un piano per gestirlo fino alla prossima sosta, inserendo nelle rotazioni anche Luka Jovic e Noah Okafor. Ma la certezza del quotidiano di Torino è che per Inter-Milan Giroud ci sarà e pure fresco, nonostante l’infortunio.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara