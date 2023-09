Inter Women, intervento chirurgico per Santi: il comunicato

Intervento chirurgico per Irene Santi, centrocampista in forze all’Inter Women. Operazione perfettamente riuscita, come riporta il comunicato della società.

INTERVENTO – Operazione chirurgica per Irene Santi, centrocampista dell’Inter Women, che salterà quindi l’inizio del campionato previsto per il 17 settembre (contro la Sampdoria). Questi i dettagli, forniti dal comunicato ufficiale della società: “La calciatrice nerazzurra, Irene Santi, è stata sottoposta ieri a intervento chirurgico in artroscopia di regolarizzazione del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano“.