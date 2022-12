Sabatini: «Skriniar primo passaggio per l’Inter. Smalling? Capisco»

Si parla tanto di possibile arrivo di Smalling all’Inter, in una difesa che può cambiare molto in base a quanto accadrà con Skriniar. In collegamento con Radio Radio lo Sport, il giornalista Sabatini analizza la questione.

TANTI CAMBI – Sandro Sabatini vede diverse modifiche nel 2023 in difesa per l’Inter: «Chris Smalling è il naturale sostituto di Stefan de Vrij. Capisco perché l’Inter abbia interesse a prendere Smalling: con de Vrij che non vuole rinnovare, così come l’Inter, è più di un’alternativa. Anche per il monte ingaggi dipende molto da Milan Skriniar, che è il primo passaggio da tenere conto. Se Skriniar rinnova è un conto, perché può diventare l’uomo di esperienza con Francesco Acerbi più Alessandro Bastoni e Giorgio Scalvini giovani. Nel caso invece di partenza di de Vrij e Skriniar è chiaro che di un giocatore come Smalling ne avrebbe bisogno».