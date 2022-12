FOTO – Lautaro Martinez in viaggio verso Milano da campione del Mondo

Lautaro Martinez, fresco vincitore del Mondiale in Qatar, sta tornando a Milano per riprendere la sua avventura in nerazzurro

RIENTRO – Con un post sul proprio account Instagram, Lautaro Martinez ha annunciato il suo rientro verso Milano, accompagnato dalla moglie e da sua figlia. Il numero 10 nerazzurro torna in Italia da Campione del Mondo e pronto per prendersi l’Inter sulle spalle.

Ecco la foto pubblicata dall’attaccante argentino su Instagram.