Jacobelli: «Scalvini all’Inter? Ho parlato con l’Atalanta, la posizione»

Anche oggi è uscita la voce dell’Inter forte su Scalvini, giovane che si sta mettendo in mostra con l’Atalanta (vedi articolo). Il giornalista Jacobelli, nel corso di Radio Radio lo Sport, spiega qual è la posizione della società bergamasca sul classe 2003.

IN DIFESA – Xavier Jacobelli fa il punto sulla retroguardia dell’Inter per il 2023: «Chris Smalling ha trentatré anni, credo che la posizione della Roma sul rinnovo sia assolutamente comprensibile. Se c’è questa proposta biennale tocca a lui decidere, a meno che non sia attirato dalla proposta dell’Inter. Su Giorgio Scalvini ho avuto l’opportunità di incontrare quattro giorni fa Luca Percassi, il quale lo ha definito incedibile. Anche il presidente, Antonio Percassi, ha detto che Scalvini non è sul mercato».