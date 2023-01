Sabatini: «Inzaghi bravo nelle partite secche, nella maratona si ripete»

Sandro Sabatini è stato ospite di Radio Sportiva. Il giornalista si è concentrato sulla bravura di Simone Inzaghi nelle partite secche e nelle difficoltà in campionato

SCOLASTICO – Ecco le parole di Sandro Sabatini riguardo a come il tecnico nerazzurro tenda a preparare le partite in campionato e in coppa: «Inzaghi nella partita secca e bravo, mentre nella maratona (campionato, ndr) tende a ripetersi, risultando scolastico. La partita secca è isolata e Inzaghi li è bravissimo, tanto che non ne ha mai sbagliata una. Invece nelle partite che riguardano il campionato tende a ripetersi, facendo gli stessi cambi e tenendo lo spogliatoio in maniera un po’ politica».