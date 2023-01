Skriniar verso il PSG, Galtier lo aspetta! Ma no contatti con l’Inter − Sky

Skriniar non rinnoverà con l’Inter, adesso ci sarà da capire se andrà al PSG adesso oppure direttamente a giugno. Intanto fra i due club non c’è stato alcun tipo di contatto. Galtier lo aspetta

LA SITUAZIONE − Il dado è tratto, Milan Skriniar non rinnoverà con l’Inter. Il difensore slovacco ha comunicato ai nerazzurri la sua scelta di voler ascoltare altre proposte. All’orizzonte c’è ovviamente il PSG. Galtier, in conferenza stampa, ne ha parlato facendo capire che lo aspetta già da adesso. Al momento, però, non sono pervenute comunicazioni tra l’Inter e il PSG. Come riferisce Alessandro Sugoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, il club nerazzurro si è ormai rassegnato a perderlo a parametro zero in estate.