Sabatini: «Inzaghi, l’allenatore che ottiene più segnali positivi dai nazionali»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Sport Mediaset, ritiene che Inzaghi sia l’allenatore che, al momento, sta ottenendo i segnali più positivi dai giocatori andati in Nazionale

NAZIONALI − Questo il pensiero di Sabatini: «Simone Inzaghi è l’allenatore che ottiene più segnali positivi dalle Nazionali. Il tecnico dell’Inter può godere delle reti di Edin Dzeko e dei due argentini. Il bosniaco è un giocatore molto importante per il suo gioco in fase di costruzione. Ottime prestazioni anche per Lautaro Martinez e Joaquin Correa. L’ex Lazio ha la capacità di entrare e cambiare la partita. Infatti è entrato al 62′ contro Venezuela ed è andato subito a segno».